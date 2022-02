Angehörige buddeln im Schlamm nach Vermissten

Die brasilianische Stadt Petrópolis wurde nach schweren Sturzfluten und Erdrutschen verwüstet. Mindestens 105 Menschen kamen dabei ums Leben, die Behörden befürchten aber, dass es doppelt so viel Todesopfer geben könnte. Denn Hunderte von Menschen haben seit der Katastrophe keinen Kontakt zu ihren Verwandten, Freunden oder Nachbarn. Auf Instagram werden stündlich neue Meldungen publiziert.

Das Unwetter war am Dienstag über die auf mehr als 800 Meter Höhe liegende Stadt «Kaiserstadt» und Umgebung hereingebrochen. In drei Stunden fielen 258 Liter Regen pro Quadratmeter – fast so viel wie in den 30 Tagen zuvor. Videoaufnahmen zeigten, wie Autos und Häuser von Fluten und Schlammmassen weggerissen wurden. «Es war wie eine Lawine, alles auf einmal», sagte der Barbesitzer Emerson Torre. «Jeder Nachbar hat einen Angehörigen verloren, zwei, drei, vier Familienmitglieder, Kinder.»

300 neue Gräber werden bereitgestellt

Die Stadt befindet sich in «höchster Alarmbereitschaft» - am Donnerstagmorgen wurden die verursachten Verwüstungen deutlich. Ein Großteil der Stadt liegt unter einer Decke von Dreck und Schlamm, wie das Portal «O Globo» berichtet. Mobile Verbindungen funktionieren nicht, aus den Wasserhähnen kommt - wenn überhaupt - eine braune Brühe heraus. Auf dem Friedhof werden zurzeit 300 Gräber bereitgestellt.

Desorientierte und verzweifelte Menschen versuchen, Lebende unter den Trümmern zu finden. Eine Mutter wurde beobachtet, wie sie mit bloßen Händen durch den Schlamm grub, in der Hoffnung, ihre Tochter zu finden.

Auf der Suche nach Sohn entdeckte er ein Bein eines anderen Menschen

Andere kommen aus anderen Regionen, um zu helfen. Mit einer Hacke sucht der 26-jährige Luciano Gonçalves durch den meterhohen Dreck. «Opfer lebend zu finden, wird schwierig sein, aber ich möchte zumindest die Leiche finden, damit die Angehörigen ihre Lieben in Würde beerdigen können», sagt Gonçalves zu BBC Brazil.

Der 40-jährige Paulo Roberto de Oliveira sucht seinen 18-jährigen Sohn. Im Schlamm fand er bei der Suche ein menschliches Bein eines anderen Menschen. Der Körperteil war zusammen mit den Überresten von Möbeln einer Familie vom Berg heruntergekommen.

De Oliveira sei in Petrópolis aufgewachsen, erzählt der Familienvater und Mitarbeiter des brasilianischen Parlaments. Im Jahr 2011 waren in dem Gebiet mehr als 900 Menschen nach schweren Regenfällen ums Leben gekommen. De Oliveira verlor damals alles, «nur nicht sein Leben». Dieses Mal ist es anders. «Meine Hoffnung ist es, meinen Sohn zu finden, um ihm ein würdiges Begräbnis zu geben. Ich werde von hier nicht gehen, bis ich ihn nicht gefunden habe.»

(L'essentiel/Karin Leuthold)