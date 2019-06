US-​​Fahnder entdecken über 16 Tonnen Kokain

Den US-Behörden ist ein Drogenfund von historischen Ausmaßen gelungen. Im Hafen von Philadelphia beschlagnahmten sie rund 16,5 Tonnen Kokain, wie der Bundesanwalt William McSwain am Dienstag mitteilte.

Er bezeichnete dies als «eine der größten Beschlagnahmungen von Drogen in der Geschichte der Vereinigten Staaten».

Der menschliche Tribut, den diese Menge an Drogen hätte fordern können, ist laut William McSwain, US-Anwalt für den Eastern District von Pennsylvania, umwerfend.

Er twitterte: »Diese Menge an Kokain könnte Millionen – MILLIONEN – Menschen töten. Mein Büro hat sich dazu verpflichtet, unsere Grenzen zu schützen und die Straßen vor tödlichen Betäubungsmitteln zu schützen.»

This is one of the largest drug seizures in United States history. This amount of cocaine could kill millions – MILLIONS – of people. My Office is committed to keeping our borders secure and streets safe from deadly narcotics. https://t.co/nWPfgpGqYa