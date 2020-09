25-​​Jähriger prügelt Rentner in Frankreich zu Tode

In der französischen Ortschaft Saint-Genis-Pouilly, kaum zehn Kilometer von Genf entfernt, ist am Sonntag ein 74 Jahre alter Mann brutal zusammengeschlagen worden. Der 25-jährige Täter war überzeugt, dass der Rentner zuvor einen Jungen sexuell missbraucht hatte. Doch damit lag er falsch. Das Opfer starb am Montag im Krankenhaus an den Folgen der Attacke.

Eine Freundin des Rentners hatte diesen gebeten, über das Wochenende auf ihren kleinen Sohn aufzupassen. Der 74-Jährige stimmte zu. Als ein Cousin des Jungen ihn am Sonntagmorgen im Haus des Rentners abholte, bemerkte er, dass der Mann gerade aus dem Bett gestiegen war. Da meinte er, dass der Mann den Jungen vergewaltigt habe. Er rief die Polizei.

Doch bevor die Sicherheitskräfte eintrafen, begann der 25-Jährige, den Rentner wiederholt zu schlagen. Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Zeitung Le Progrès berichtet. Als die Polizisten das Kind befragten, gab dieses an, in keinem Moment vom 74-Jährigen belästigt worden zu sein.

Der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen. Es wurden Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet.

