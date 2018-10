Blick auf das Konto sorgt für Schocker am Morgen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei so einem Einkauf würden wohl selbst die Scheichs in Dubai anerkennend mit der Augenbraue zucken - nur ist Angelika Rouyer eben keine Milliardärin. Und doch soll sie bei Rewe ordentlich zugeschlagen haben. Auf ihrer Bank-App wird jedenfalls angezeigt, dass ihr Konto vom Lebensmitteldiscounter mit 8,590 Milliarden Euro belastet wurde. «Daraufhin bekam ich dann ein Herzinfarkt. So eine Summe habe ich noch nie auf meinem Konto gesehen, nur leider stand ein - davor», schreibt Rouyer unter ihren Facebook-Post.

Nachdem ihr Leben kurzzeitig an ihr vorbeigezogen war, tätigte Rouyer ein paar Anrufe. Wie sich herausstellte, war ein Software-Fehler für ihren kleinen Wachmacher zuständig. Eine Banksprecherin räumte ein, dass Rewe kein Schuld treffen würde, berichtet bgland24.de. Mit einem Update war der Fehler schließlich behoben und Rouyer ihre Milliarden-Schulden wieder los.

(hej/L'essentiel)