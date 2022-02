400 Meter-​​Riese läuft in Nordsee auf Grund

Vor der Nordseeinsel Wangerooge ist ein 400 Meter langes Containerschiff auf Grund gelaufen. Die unter dänischer Flagge fahrende «Mumbai Maersk» habe sich am späten Mittwochabend auf dem Weg von Rotterdam nach Bremerhaven bei der Ansteuerung der Wesermündung im Wattenmeer festgefahren, teilte das Havariekommando in Cuxhaven am Donnerstag mit.

Das Havariekommando habe die Leitung des Einsatzes übernommen. Es seien die zwei Mehrzweckschiffe «Neuwerk» und «Mellum» sowie fünf weitere Schlepper an die Unfallstelle beordert worden. Ein Team des Havariekommandos sei zudem an Bord des Containerschiffs gegangen. «Glücklicherweise gab es keine verletzten Personen», so ein Sprecher des Kommandos.

Ein erster Versuch, das Schiff in tieferes Fahrwasser zu schleppen, sei in den frühen Morgenstunden des Donnerstags gescheitert. Die Bergung sei nämlich von der Tide (Gezeiten, also Ebbe und Flut) abhängig. «Wir würden jetzt schon gerne losschlagen, aber wir müssen auf den höchsten Wasserstand warten», sagte der Sprecher. Das nächste Hochwasser gibt es ungefähr gegen 13.00 Uhr, das ist der frühestmögliche Anlauf für den nächsten Bergungsversuch. Es werde eng mit der Reederei zusammengearbeitet und derzeit ein Bergungskonzept erarbeitet.

(L'essentiel/apf/fos)