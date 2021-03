Giftige Qualle tötet 17-​​Jährigen

Ein Jugendlicher in Australien ist nach einer Verbrennung durch eine hochgiftige Würfelqualle gestorben. Der 17-Jährige schwamm nach Behördenangaben vom Donnerstag nahe dem abgelegenen Ort Bamaga im Norden des Landes, als ihn die Tentakeln des Tieres trafen. Der Jugendliche sei im Krankenhaus an den Folgen des Stichs gestorben, berichtete der Sender «9News» unter Berufung auf die Polizei.

Nach Angaben der Meeresbiologin Lisa-Ann Gershwin ist es der erste Todesfall durch eine Würfelqualle in Australien seit 15 Jahren. Auch damals habe sich das Unglück vor Bamaga ereignet, sagte Gershwin dem Fernsehsender «ABC».

Bereits 70 Menschen gestorben

Die auch als Seewespe bekannte Qualle (Chironex fleckeri) gehört zu den giftigsten Tieren der Welt. Sie kommt hauptsächlich in den nordaustralischen Küstengewässern vor. Schwimmer sollten darum einen Ganzkörper-Schutzanzug tragen und an den Stränden steht Essig zur Erste-Hilfe-Behandlung bereit.

«Wir sehen in unseren Gewässern sowohl Box Jellyfish als auch andere Quallenarten, die das Irukandji-Syndrom verursachen», warnten die Behörden. Dabei handelt es sich um eine von Nesselgiften verursachte Vergiftung, die schwere Schmerzen, Brechreiz und Lungenödeme auslösen kann.

Die Nesseltiere sind an der Küste von Nord-Queensland besonders in den wärmeren Monaten eine Bedrohung. Nach Schätzungen sind in Australien bislang insgesamt rund 70 Menschen durch den Kontakt mit großen Würfelquallen gestorben.

