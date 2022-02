Mindestens 23 Tote wegen Regen und Erdrutschen

In Brasilien sind nach heftigen Regenfällen mindestens 23 Menschen gestorben. Auf Bildern im Netz waren zerstörte Häuser, überflutete Geschäfte und Autos zu sehen, die in der Stadt Petrópolis nördlich von Rio de Janeiro von Wassermassen mitgerissen wurden. Die Stadtverwaltung hatte den Notstand ausgerufen.

Innerhalb von weniger als sechs Stunden wurden an einigen Stellen der Stadt bis zu 260 Millimeter Wasser gemessen – mehr als für den gesamten Februar erwartet worden war, wie die Wetteragentur MetSul berichtete. Die Regenfälle hatten bis zum Abend aufgehört, es wurde jedoch der Stadtverwaltung zufolge weiterer «leichter bis mäßiger» Niederschlag in den kommenden Stunden erwartet.

Bolsonaro spricht von «Tragödie»

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der sich zu einem offiziellen Besuch in Russland aufhält, erklärte auf Twitter, dass er sich über «die Tragödie» auf dem Laufenden halte. Er forderte seine Minister auf, «den Opfern sofortige Hilfe» zukommen zu lassen.

Der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Claudio Castro, war zu einer Sitzung im von deutschen Einwanderern geprägten Petrópolis in den Bergen hinter Rio erschienen, um die Maßnahmen der Landesregierung festzulegen, wie es in einer Mitteilung hieß. Petrópolis ist aufgrund seiner Lage und des kühlen Klimas in den heißen Sommermonaten auf der Südhalbkugel auch bei den Einwohnern Rios als Ferienort beliebt. Dort steht auch die Sommerresidenz des ehemaligen kaiserlichen Hofes von Brasilien.

Im Januar 2011 waren in der Bergregion mehr als 900 Menschen ums Leben gekommen, als heftige Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche in einem großen Gebiet verursachten, das Petropolis und die nahe gelegenen Städte Nova Friburgo, Itaipava und Teresopolis umfasste.

(L'essentiel/AFP/DPA/chk)