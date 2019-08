Achtjähriger wieder mit 180 km/h auf Autobahn

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat ein 8-jähriger aus Soest (Deutschland) mit dem VW Golf seiner Mutter eine nächtliche Spritztour rund um die Stadt gemacht. Jetzt fuhr er sogar noch weiter - bis ins etwa 50 Kilometer entfernte Dortmund. Nur dieses Mal endete die Ausfahrt mit einem Unfall - verletzt wurde zum Glück niemand.

Augenzeugen in Dortmund berichteten von einem schnell fahrenden Auto in der Innenstadt, das rote Ampeln missachtete. Am Steuer: ein Kind! Der Junge selbst behauptet, dieses Mal mit bis zu 180 km/h unterwegs gewesen zu sein. Bei seiner letzten Fahrt am Mittwoch war es «nur» mit Tempo 140 .

8-Jähriger ist nun in psychologischer Betreuung

Der Achtjährige, der schon Erfahrung mit Karts und Autoscootern hat, fuhr auf die Autobahn Richtung Köln. Dort prallte er auf einen parkenden Lkw-Anhänger. Er blieb unverletzt, das Auto ist ein Totalschaden.

Was den Jungen dazu bewegte, sich noch einmal ans Steuer zu setzen, ist unklar. Die Polizei hat inzwischen Strafanzeige gegen den Fahrzeughalter gestellt. Der Junge wurde einem psychosozialen Dienst übergeben.

(L'essentiel/jd)