Flugzeug zerbricht bei Landung in Istanbul

Am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökcen ist am Mittwochabend ein Flugzeug von der Landebahn abgekommen und hat Feuer gefangen. In einer Stellungnahme aus dem Verkehrsministerium hieß es, es habe keine Todesopfer gegeben. Mehrere Personen seien jedoch verletzt worden. Auf einem Video ist zu sehen, wie blutende Menschen in ein Bus gebracht werden.

Demnach waren 177 Passagiere an Bord, darunter zwei Kinder. Außerdem waren 6 Besatzungsmitglieder an Bord. Der staatliche Sender TRT berichtete, es handele sich um eine Maschine der Fluggesellschaft Pegasus. Fernsehbilder zeigten, dass der vordere Teil der Maschine auseinandergerissen ist.

Wie es zum Unglück kam, ist noch völlig unklar. Bei der Landung soll es offenbar stark geregnet haben. Offenbar sei sie bei der Landung von der Piste abgekommen. Das Flugzeug kam von Izmir her und versuchte, kurz nach 18 Uhr Ortszeit zu landen. Es handelt sich um eine Boeing 737-86J.

Pegasus Airlines #PC2193 suffered a runway excursion at #stanbul airport pic.twitter.com/2PlfiZ7N4G— Intel Air & Sea (@air_intel) February 5, 2020

#LIVE A passenger plane of Pegasus Airlines gets off the track at Sabiha Gökçen Airport in #IstanbulThe plane seems to have received some damage due to the incident. #sabihagökçen pic.twitter.com/NVYeUQevDm— Milli News (@NewsMilli) February 5, 2020

(L'essentiel/fur)