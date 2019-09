Aussichtsturm wird für Gäste zum Alptraum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist ein Alptraum: Die Plattform eines Aussichtsturms steckt in 60 Metern Höhe fest. Und mit ihr 20 Menschen. In einer großen Rettungsaktion wurden die Fahrgäste eines bayrischen Freizeitparks am Dienstagabend geborgen. Einfach war das nicht: Mehrere Hubschrauber und Höhenrettungsspezialisten waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Bei dieser Vorstellung mag dem ein oder anderen kurz mulmig werden. Denn diesen Sommer stand ein ähnlicher Aussichtsturm auf der Place de la Constitution in Luxemburg-Stadt. Bis zu 1000 Besucher schwebten am Tag damit sogar 72 Meter über der Hauptstadt. Doch passiert ist hier: nichts. Alle Gäste landeten wieder sanft unter der goldenen Gëlle Fra.

Beste Voraussetzungen also. Denn momentan steht der höchste mobile Aussichtsturm der Welt bei unseren Nachbarn in der Großregion, in Trier.

(mb/L'essentiel)