Mann ruft Polizei, weil er dringend pinkeln muss

Um der Bevölkerung klar zu machen, in welchen Situationen man nicht den Notruf tätigen sollte, postete die Peel Regional Police aus der kanadischen Provinz Ontario jetzt den kuriosen Anruf eines Hilfesuchenden auf Twitter und Instagram: Der Mann rief die Polizei, weil er dringend aufs Klo musste!

Der Anrufer hatte den Notruf gewählt, und die Polizei verlangt. «Was ist ihr Notfall?», fragte der Beamte. Daraufhin antwortete der Mann am anderen Ende der Leitung: «Die Sache ist, ich muss mal pinkeln, und die Leute hier bewegen sich nicht.» Offensichtlich stand der Mann also im Stau und hatte kräftig Druck auf der Blase: «Wie soll die Polizei Ihnen beim Urinieren helfen?»

Calling 9-1-1 because you need to use the bathroom and the car ahead isn't moving fast enough, is definitely #NotFor911.



