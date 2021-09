Polizei verhaftet Mann nach Mord an Lehrerin

Nach der Ermordung einer Grundschullehrerin in London hat die Polizei am Sonntag eine «bedeutende Entwicklung» bekanntgegeben: Sie nahm in East Sussex einen 38-jährigen Mann fest, wie Polizeiinspektor Neil John mitteilte. Die Polizei nahm im Laufe der Woche zudem zwei weitere Männer fest, die unter Mordverdacht standen. Sie befänden sich inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.

Die 28-Jährige war auf dem kurzen Weg von ihrer Wohnung zu einem Pub, wo sie eine Freundin treffen wollte. Am nächsten Tag lag sie tot in einem Park. Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einer «Epidemie». Innerhalb eines Jahres hätten Männer landesweit 180 Frauen getötet, sagte er.

Mahnwache für das Opfer

Am Freitagabend hielten im Südosten Londons Hunderte Menschen eine Mahnwache ab. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Mahnwache forderten die Regierung zu mehr Engagement im Kampf gegen Gewalt auf. Angehörige sprachen unter Tränen von ihrem Leid, wie britische Medien am Samstag berichteten.

«Ich bin traurig über den Verlust einer weiteren unschuldigen jungen Frau auf unseren Straßen», twitterte Herzogin Kate über den Account des Kensington-Palasts. «Meine Gedanken sind bei Sabinas Familie und Freunden und allen, die von diesem tragischen Ereignis betroffen sind.»

(L'essentiel/AFP/mur)