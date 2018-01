Mann zündete Wohnung wegen Monster-​​Spinne an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für Menschen, die an Arachnophobie (Spinnenangst) leiden, ist es die absolute Horror-Vorstellung: eine riesige Spinne hat es sich in ihrer Wohnung gemütlich gemacht und will einfach nicht mehr freiwillig das Haus verlassen.

Doch für einen Amerikaner aus Redding in Kalifornien wurde genaue diese Horror-Vorstellung real. Schlimmer noch! Das Tier hatte sich ausgerechnet im Schlafzimmer eingenistet und war einfach nicht mehr zu verscheuchen.

Aus purer Verzweiflung schmiedete der Mann einen folgenschweren Mordplan. Der Amerikaner wollte den haarigen Achtbeiner, bei dem es sich um eine Wolfsspinne gehandelt haben soll, anzünden.

Amerikaner geht auf Spinnenjagd

Der Mann nahm seinen ganzen Mut zusammen und machte sich auf Spinnenjagd. Als er das Tier im Schlafzimmer fand, zögerte er keine Sekunde und setzte es in Brand. Doch das Tier lief ausgerechnet brennend zu einer Matratze und die Flammen breiteten sich rasend schnell aus.

Nach nur wenigen Sekunden stand plötzlich das ganze Bett in Flammen und der Mann konnte das Feuer nicht mehr löschen. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer dann im Mehrfamilienhaus aus und die anderen Bewohner ergriffen vor den Flammen die Flucht.

Spider set ablaze causes apartment fire in Redding, and the residents are forced to move out.https://t.co/vKCsvTzApx pic.twitter.com/LQaWp42nMB— Damon Arthur (@damonarthur_RS) 7. Januar 2018

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwar nach kurzer Zeit erfolgreich löschen, doch das Wohnhaus war nicht mehr zu retten. Das Gebäude steht zwar noch, ist aber nicht mehr bewohnbar.

Spinne tot, Mann obdachlos

Laut Daily Mail entstand bei dem Wohnhausbrand ein Schaden von knapp 11.000 Dollar (rund 10.000 Euro.). Die Spinne kam bei dem Feuer zwar ums Leben, der Mann und seine Mitbewohner dürfen sich nun aber nach einer neuen Bleibe umsehen.

Bleibt für den Amerikaner nur zu hoffen, dass sich bei seiner nächsten Wohnung nicht wieder eine Spinne wohlfühlt.

(L'essentiel/wil)