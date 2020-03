Christlicher Aktivist fährt «Atomrakete» spazieren

Manch ein Autofahrer auf der Schweizer Autobahn A1 dürfte am Samstagnachmittag kurz geschluckt haben: In Richtung Bern war ein beigefarbener Mercedes Kombi unterwegs, der die Attrappe eines nuklearen Marschflugkörpers hinter sich herzog. An der Heckscheibe und am Anhänger prangten Botschaften, die einem das Christentum nicht gerade auf die sanfte Art schmackhaft machen wollen, etwa: «Wer Jesus ignoriert, ist im Krieg mit Gott.»

Auf Twitter, wo ein Foto der bizarren Fahrzeugkombination kursiert, überbieten sich die User gegenseitig mit spöttischen Kommentaren und Wortspielen. «Jesus hat viele Anhänger», witzelt einer. Andere fragen sich, ob der Sohn Gottes «aus dem Atomwaffenvertrag NPT ausgestiegen» sei oder ob es sich um die «schweizerische Version vom Straßenkarneval» handle. Nicht allen Kommentatoren ist aber nach Scherzen zumute. Einige fragen sich: Darf man mit einer Raketenattrappe auf offener Straße herumkurven? An der ein Warnhinweis für Radioaktivität haftet? Begleitet von religiös-militanten Parolen?

«Die Menschen wachrütteln»

Recherchen von 20 Minuten ergaben, dass es sich beim Eigentümer der Raketenattrappe um einen bekannten Glaubensaktivisten handelt. Der 69-Jährige sorgte bereits in der Vergangenheit mit seinen Aktionen für Aufsehen: 2002 etwa fuhr der Abtreibungsgegner vor der Schweizer Abstimmung mit einer Leichenkutsche und blutigen Puppen wochenlang durch die Gegend.

«Ich und meine Frau sind überzeugte Christen», sagt er. Davon, klagt er, gebe es heute leider nicht mehr sehr viele. «Viele Menschen glauben nicht einmal mehr, dass sie eine Seele haben. Das ist ein furchtbares Drama.» Bekehren wolle er zwar niemanden, wohl aber «die Menschen wachrütteln» und die biblische Botschaft verkünden: dass nämlich Gottes Zorn erfahre, wer an Jesus vorbeilebe. Die Rakete diene zum einen als Blickfang, zum anderen solle sie aber auch zeigen, dass wir in Anbetracht der weltweit steigenden Rüstungsausgaben «auf einem Pulverfass leben», sagt er.

Wenn der Rentner mit seiner Fake-Atomwaffe auf der Autobahn fährt, ist ihm die Aufmerksamkeit gewiss. Viele Fahrer würden abbremsen und sein Gefährt mit dem Handy filmen. Dass ihm Leute ab und an den Vogel zeigen, stört ihn nicht. «Ich winke dann einfach zurück.» Trotz möglicher Verstöße, die die Juristen ins Feld führen, habe er noch nie Probleme mit der Polizei gehabt, sagt er. Im Gegenteil: «Ein Polizist hat meine Rakete sogar einmal fotografiert.»

