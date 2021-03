Kurz vor Start meldet Passagier, er habe Corona

Wie der indische Fernsehsender NDTV berichtet, meldete sich der Mann beim Kabinenpersonal und legte Dokumente vor, die sein positives Testresultat belegten. Und dies nur kurz, bevor die Maschine abhob.

Der Pilot drehte daraufhin umgehend um und steuerte das Flugzeug wieder ans Dock. Passagiere, die in den Reihen sechs bis acht gesessen hatten, mussten sich direkt zur Quarantäne in einen bereitgestellten Bus begeben. Der infizierte Mann hatte in einer dieser Reihen gesessen. Er selbst wurde in ein Krankenhaus in Delhi gebracht.

Das Flugzeug wurde anschließend gründlich gereinigt und desinfiziert, bevor es dann tatsächlich abheben konnte. Den anwesenden Passagieren wurden Schutzmaterial und Masken zur Verfügung gestellt, welche sie den ganzen Flug über tragen mussten.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Flug der Airline IndiGo von Delhi nach Pune, im Westen des Landes.

(L'essentiel/Patrick McEvily)