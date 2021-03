Zwei Jungen (8 und 9) ertrinken in See

Am Sonntagnachmittag sind zwei Jungen in einem See nahe der deutschen Stadt Hannover ertrunken. Das berichtet die «Hannoversche Allgemeine» (Bezahlartikel). Zeugen hätten beobachtet, wie die beiden Brüder im Alter von acht und neun Jahren mit hochgekrempelten Hosen im Wasser nach einem Ball suchten, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Ein Mädchen (10), das mit den beiden Brüder zuvor Ball spielte, schlug nach dem Verschwinden ihrer beiden Spielgefährten Alarm. Dazu wählten mehrere Spaziergänger den Notruf. Als die Rettungskräfte eintrafen, sei ein Freiwilliger bereits dabei gewesen, nach den Jungen zu tauchen.

In sechs Metern Tiefe geborgen

Erfolglos. Die beiden Brüder konnten von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. Taucher fanden die leblosen Körper der beiden nach längerer Suche in sechs Metern Tiefe. Ein Feuerwehrsprecher erklärte, dass der See an einer Stelle steil abfällt. «Nichtschwimmer haben dort keine Chance», so der Sprecher. Die beiden Jungen sollen in einer Flüchtlingsunterkunft ganz in der Nähe des Sees gewohnt haben.

Der Laher Teich, wo sich das Unglück ereignete, ist ein Baggersee. Er befindet sich auf dem Stadtgebiet von Hannover und ist bei Anglern beliebt.





(L'essentiel/Reto Heimann)