Einbrecher schläft am Tatort ein

Einem erst 19 Jahre alten Tschechen drohen fünf Jahre Gefängnis für einen missglückten Einbruch in ein Prager Fitnesszentrum, berichtet das Internetportal Novinky.cz. Er soll die Tat unter Drogeneinfluss vorgenommen haben.

Der von dem Jugendlichen angerichtete Schaden von mehr als 200.000 Kronen (rund 10.000 Euro) lässt nach Fotos, die die Polizei am Samstagabend veröffentlichte, mehr auf Zerstörungswut als auf gezielte Suche nach Wertsachen schließen.

Das Kurioseste aber war, dass der Täter in einem Nebenraum einschlief - und so nicht vom Tatort fliehen konnte. Am Samstagmorgen fand ihn der Eigentümer des Fitnesszentrums in dem Raum und alarmierte die Polizei. Ein Polizeisprecher vermutete, dass der junge Einbrecher wohl unter Einfluss von Drogen gestanden habe, wie das Nachrichtenportal weiter berichtete.

(L'essentiel/sda)