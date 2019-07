Batmobil wird bei Crash zertrümmert

PHOTOS. Téteghem : le Youtubeur Sébastien Delanney crashe sa Batmobile à une sortie de l'A16 https://t.co/zeZKlIiY9p pic.twitter.com/x9ZzWeBNnt — France 3 Nord (@F3nord) July 13, 2019

Wenn Bruce Wayne in seinen schwarzen Schlitten steigt, hält der Wagen jedes noch so spektakuläre Fahrmanöver aus. Wenn der Youtuber Sébastien Delanney in sein nachgebautes Batmobil steigt, muss er sich mit derselben Realität rumschlagen, wie andere Autofahrer auch. Dazu gehört: Kracht man in einen anderen Wagen, hinterlässt das für gewöhnlich Schäden. Besonders ärgerlich, wenn das Auto zwar keinen Hubschrauber im Kofferraum hat, aber eben doch rund eine Million gekostet hat.

So geschehen in der Nähe von Calais. Hier war der Youtuber Delanney gerade mit seinem teuren Einzelstück mit Lamborghini-Motor unterwegs. Wie lokale Medien berichten, soll Delanney nur knapp vor einem Renault Scénic in eine Schnellstraße eingebogen sein. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Ein möglicher Grund für den Unfall: Die Sicht im Batmobil ist schlecht. Das hat der Youtuber selbst in einem Video gesagt.

Die schwedische Auto-Manufaktur Caresto brachte den futuristischen Schlitten auf die Straße und verpasste ihm einen 570 PS starken V10-Motor. Vielleicht zu viel PS für einen normalsterblichen Youtuber.

(mb/L'essentiel)