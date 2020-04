Polizist vereint Entlein mit Mutter

Der Memorial Park in Houston (USA) bleibt wegen des Coronavirus geschlossen. Damit sich die Leute dort nicht treffen, kontrolliert die Polizei den Park. Während einer Patrouille am Osterwochenende stieß sie dabei auf eine Schar von Entlein, die offenbar ihre Mutter nicht mehr gefunden hatten. Der Polizist Larry Satterwhite nahm sich des Problems an. Er eskortierte die Tiere, die ihm brav folgten, zum Teich zurück und konnte sie mit der Mutter wiedervereinen.

(L'essentiel/noh)