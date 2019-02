Mann findet Alien-​​Ratten in der Küche seiner Mutter

Tim Clerkes Facebook-Profil dürfte selten mehr Besucher gehabt haben: Clerke machte auf dem Küchenfußboden seiner Mutter eine Entdeckung, die er sich selbst nicht erklären konnte, also nahm er das Ganze mit seiner Kamera auf, teilte es auf Facebook und erhoffte sich Antworten von der Community.

In dem Video hält der Mann aus Auckland, New Zealand, mehrere, pelzige Tierchen in der Hand, von denen sich eines bewegt. Im besten Fall sehen die «alien-ähnlichen Kreaturen», wie die Webseite Metro.uk titelt, aus wie missgebildete Rattenföten. Im schlimmsten Fall könnten sie so auch einem Horrorfilm entsprungen sein.

Insektenspezialisten haben noch keinen endgültigen Befund

Auch die Netzgemeinde konnte Clerke nicht helfen. Im Gegenteil, die meisten Facebooknutzer hatten eher noch gruseligere Hinweise: «Sieht aus, als hätte jemand das Ende von einer Babymaus abgeschnitten», schreibt einer. Ein anderer meint: «Ich wünschte, es wäre ein Hoax, dann könnte ich besser schlafen.» Von «deformierten Babymäusen» oder «Miniatur Fledermäusen» sprechen andere.

Insektenspezialisten des Biosecurity New Zealand haben das Video gesehen und haben zwar noch keinen endgültigen Befund, aber immerhin schon eine Theorie aufgestellt. Womöglich handelt es sich bei den haarigen, zuckenden Tieren eigentlich um die abgetrennten Beine einer Motte. Es könnte sein, dass eine Katze die Motte gerade erst gefressen hatte und die Beine auf dem Fußboden zurückblieben. Das würde auch erklären, warum sich eines der Beine noch bewegte. Ein anderer Experte meinte, dass es sich auch um Larven einer Schwebefliege handeln könne.

So oder so: Etwas ähnliches möchte wohl niemand auf dem Fußboden in der Küche finden.

