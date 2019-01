«China stößt hinter dem Mond auf Wikingerdorf»

Heute Morgen ist China nach eigenen Angaben erstmals die Landung einer Sonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelungen. Diese historische Leistung hat weltweit ein großes Echo ausgelöst. Auch in den sozialen Medien. Dort wurde unter anderem darüber spekuliert, wie es auf der Mondrückseite nun tatsächlich aussieht und was man dort finden wird.

Das deutsche Satiremagazin «Der Postillon» will zum Beispiel wissen, dass China auf der Rückseite des Mondes auf ein verlassenes Wikingerdorf gestoßen ist (siehe Tweet oben).

Die Ostfriesin hofft dagegen, dass was ganz anderes gefunden wird.

Ralph C. Morrone geht davon aus, dass die Rückseite des Mondes tatsächlich stockdunkel ist.

Paolo Calleri hat dagegen ganz klare Vorstellungen davon, wie das Hinterteil des Erdtrabanten aussehen muss.

Flandoos geht davon aus, dass sich China den Mond bereits unmissverständlich zu eigen gemacht hat.

Unvermeidlich sind natürlich die Pink-Floyd-Referenzen. Deren Album «The Dark Side of the Moon» gehört bis heute zu den meistverkauften.

Nasa Watch macht aber den ganzen Spaß wieder zunichte, in dem er auf den Unterschied zwischen dem Albumtitel «The Dark Side of the Moon» (die dunkle Seite des Mondes) und der eigentlich korrekten Bezeichnung «far side of the moon» (Mondrückseite) hinweist.

For all of you on Twitter that are talking about the destination of China's #ChangE4 moon mission. On the left is The Dark Side of the Moon. On the right is the far side of the Moon. They are very easy to tell apart. #moon #lunar #China #PinkFloyd pic.twitter.com/bdOPpLKujf— NASA Watch (@NASAWatch) 7. Dezember 2018

Natürlich gibt es auch Zweifler, die den offiziellen staatlichen Quellen nicht glauben und fragen, ob man das unabhängig bestätigen könne.

Can this be verified and can they verify if the US landing sites exist ????#china #moon #chinamoon #chinamoonmission pic.twitter.com/yEKmu8jbJt— Laszlo MMG LLC (@MMGinvest) 3. Januar 2019

Vielleicht sind die Chinesen aber auch ganz woanders gelandet.

Heute gilt es den Hausmeister von Scrubs zu zitieren: "Ich glaube nicht an den Mond, das ist die Rückseite der Sonne"#China #Mond #scrubs pic.twitter.com/8VMmCyarZM— Felix Esch (@mekkife) 3. Januar 2019

Außerdem sei es gar nicht die erste Landung auf der Mondrückseite gewesen, weiß JWT. Captain Scarlett sei schon da gewesen und habe dabei die Mysterons entdeckt.

The last time man traveled to the far said of the moon, they found The Mysterons... #China #Moon #Darkside pic.twitter.com/1nikJBQPVO— JWT (@Stormy2k) 2. Januar 2019

Und überhaupt gibt es sowieso Wichtigeres auf der Welt.

Apropos Raumschiff Enterprise. Sebastian Hollmichel weist darauf hin, dass die Chinesen für ihr Weltraumlogo wohl frech bei «Star Trek» abgekupfert haben.

Congrats China! Also for ripping off #startrek logos & mash them up for you govermental space administration. #china #moon pic.twitter.com/0hqUFfvXAT— Sebastian Hollmichel (@INTENSEMICHEL) 3. Januar 2019

