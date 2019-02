«Wenn du dein Kind nicht impfen lässt, tötest du!»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kürzlich erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mangelnde Impfbereitschaft zu einer der größten Gesundheitsrisiken der Welt. Auslöser ist der rasante Anstieg an neuen Masernfällen: Weltweit sei die Zahl im Jahr 2017 um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Und zwar auch in einigen Ländern, die bereits kurz vor der Ausrottung der Krankheit gestanden hatten.

Dass dies ein Thema ist, dass die Gemüter schon länger erhitzt, beweist der Facebook-Post einer wütenden Mutter. Diesen hatte sie vor genau vier Jahren abgesetzt, nachdem ihr 15 Tage alter Sohn Griffin den Masernviren ausgesetzt war. Nun geht der Post erneut viral: Über 600.000 Menschen haben ihn bisher geteilt.

