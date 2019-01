Passagierin rastet am Flughafen komplett aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Flughafen im US-amerikanischen Fort Lauderdale in Florida wurde am vergangenen Sonntag zum Schauplatz einer beängstigenden Szene. Dre London, der Manager des Musikers Post Malone, hielt den Vorfall auf Video fest und postete es bei Instagram. Dort erreichte der kurze Clip binnen kurzer Zeit zahllose Aufrufe und etliche Likes. Darauf ist zu sehen, wie eine Frau am Check-in-Schalter steht und einen Mitarbeiter des Flughafens auf das Übelste beschimpft.

Wie von allen guten Geistern verlassen, brüllt sie ihrem Gegenüber ins Gesicht: «Verdammt! Wer macht das mit einer Frau wie mir? Bring mich hier raus! Hol mich raus aus diesem kranken Ort! Du Vergewaltiger, bring mich hier weg! Ich hab eine Waffe dabei, weil ich obdachlos bin! Bring mich raus!»

«Bizarres Verhalten»

Doch damit nicht genug: Unter dem fassungslosen Blick der anderen Passagiere schreit die Frau weiter und droht sogar damit, dass sie «eine Waffe» bei sich trage. Wie der Miami Herald berichtet, wurde die Frau wenig später festgenommen. Der Kommentar der wütenden Dame: «Ich hasse weiße Polizisten.»

Aber warum rastete Sabrina Thomas, so der Name der Frau, dermaßen aus? Ganz einfach: Ihr wurde wegen ihres hohen Alkoholpegels der Zutritt zum Flugzeug verwehrt. Nachdem die Kalifornierin festgenommen wurde, musste sie wegen ihres «bizarren Verhaltens» und ihrer «irrrationalen Aussagen» 72 Stunden in Haft verbringen. Die junge Frau wurde im Anschluss zur psychiatrischen Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Fun fact: The Florida Man is actually a white woman screaming "I hate white cops" repeatedly while being arrested at the Fort Lauderdale airport pic.twitter.com/4V0kR3XAqN— Chris Murphy (@christress) 6 janvier 2019

(sw/L'essentiel)