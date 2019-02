Das World Record Egg ist zerbrochen

Auf Instagram ist am 4. Januar ein Bild eines Eis veröffentlicht worden, mit dem Ziel, das meistgelikte Bild der Social-Media-Plattform zu werden. Wenig später haben die Betreiber des @world_record_egg dieses Ziel erreicht und die bisherige Rekordhalterin Kylie Jenner vom Herzchen-Thron gestoßen. Aktuell hat das Ei über 52 Millionen Likes und der Account mehr als 10 Millionen Follower (Stand: 4. Februar, 10.30 Uhr).

Am 18. Januar folgte das zweite Bild, dieses Mal aber wies das braune Ei einen Riss in der linken oberen Ecke auf. Weitere Bilder folgten, die Risse auf dem Ei wurden zunehmend größer. Am 1. Februar erschien das jüngste Bild. Darauf ist wiederum das braune, rissige Ei zu sehen, allerdings mit einer Football-Naht und der Bildunterschrift: «Das Warten hat ein Ende. Alles wird diesen Sonntag nach dem Superbowl enthüllt. Schaut es euch an, exklusiv auf @hulu.»

Dieser Beitrag versetzte das Internet in helle Aufregung. Das Videoportal Hulu lüftete den Mythos um das Ei am Sonntag mit einer 30 Sekunden kurzen Videosequenz. Die Botschaft: «Wenn auch du mit dem sozialen Druck der sozialen Medien zu kämpfen hast, sprich mit jemandem. Wir kriegen das hin.» Verantwortlich für die Kampagne ist die gemeinnützige Organisation Mental Health America.

(L'essentiel/vhu)