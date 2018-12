5-​​jährige Abcde wegen ihres Namens schikaniert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Um ihre Kinder von der gewöhnlichen und bürgerlichen Baby-Masse abzuheben, greifen Promis bei der Namensgebung ihrer Sprösslinge tief in die Kreativkiste: Von Cardi Bs Einfall, ihre Tochter «Kulture» zu nennen, bis hin zu Mariah Careys Sohn «Moroccan» und Ciaras Baby «Future». Diese geistreiche Idee hatte sich auch eine Mutter aus Texas zu Herzen genommen, als sie ihre Tochter «Abcde» taufte.

Richtig, Traci Redford reihte einfach die ersten fünf Buchstaben des Alphabets aneinander. Ausgesprochen wird der ungewöhnliche Name schließlich «Ab-city».

Foto der Boardkarte auf Social Media

Nun bekommt Traci allerdings die Quittung für die Wahl des speziellen Namens: Am Flughafen in Florida machten sich die Angestellten von «Southwest Airlines» Anfang November über den Vornamen ihrer fünfjährigen Tochter lustig und posteten sogar ein Foto der Boardkarte auf Facebook.

Schockiert über den Vorfall, wandte sich Traci wegen der Namensschändung ihres Sprösslings an die Medien – nur um von der Internetgemeinde eine virtuelle Ohrfeige zu kassieren. So schreibt User «ChronicTami» auf Twitter: «Ich fasse es nicht, dass sie sich in den nationalen Medien darüber beschwert hat. Bitte ändere den Namen des Kindes! Sie wird sonst ihr Leben lang gemobbt».

Was habt ihr euch denn dabei gedacht?

Auch Nutzer «ERDrMarving» wirft der Mutter elterliches Versagen vor: «Das könnte als psychologischer Missbrauch angesehen werden. Dieses Kind verdient einen richtigen Namen». Und andere witzeln: «Viel Erfolg bei der Suche nach einem Schlüsselanhänger im Disneyland».

Ganz unrecht haben die Kritiker ja nicht. Schließlich dürften sich die Eltern bereits vor der Namensgebung mit den Konsequenzen auseinandergesetzt haben. Oder eben auch nicht. In der Schule prophezeien wir der kleinen Abcde leider keine schöne Zeit.

