Ein Fremder kümmerte sich um ihr schlafendes Kind

Eine Situation wie sie jedes Elternteil in hundertfacher Abwandlung kennt: Man soll etwas tun, am besten etwas wofür man beide Hände braucht. Dumm nur, wenn das Kind bei einem auf dem Arm schläft und sich nicht einfach mal so ablegen lässt. Vor diesem Problem hat eine Mutter in den USA gestanden, als sie im Staat Alabama zum Arzt musste und der ihr erstmal einen Stapel Papierkram in die Hand gedrückt hat.

Wie gut, wenn da eine helfende Hand eingreift. Ein älterer Herr bot sich einfach als Kurzzeit-Babysitter an – und wiegte den Kleinen weiter. Eine Frau beobachtete das Ganze und machte ein Foto von der guten Tat und stellte diese auf ihrem Facebook-Profil als Beweis für das Gute im Menschen zur Schau. Natasha Crittenden Wilson beschreibt die Szene: «Er kümmerte sich um das Baby so liebevoll, als sei es sein eigenes. Mir ist das Herz aufgegangen.»

Eine Geste, die Hoffnung macht

Was die Geste nochmal extra wertvoll für die Gesellschaft macht, ist, dass Mutter und Kind schwarz sind und der ältere Herr weiß. Rassismus sei Alltag in der Gesellschaft, schreibt Wilson, aber diese Geste habe ihr Hoffnung gemacht. Falls jemand den älteren Herrn wiedererkenne, solle er ihm ausrichten, «was für eine wunderbare Person er ist».

Tatsächlich wurde der Mann wiedererkannt, als Joe Hill, oder wie er landläufig nur genannt wird: «Papa Joe». Auf seine Aktion angesprochen, meint Papa Joe einfach nur: «Ich bin einfach so, Rasse oder Hautfarbe waren noch nie ein Thema für mich.»

(L'essentiel)