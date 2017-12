Finden Sie die sechs Soldaten auf dem Bild?

Beim ersten Blick sieht man nichts als ein idyllisches Fleckchen Wald auf dem Bild. Doch der Schein trügt. Ginge es um Leben und Tod, würde man diesen Anblick wohl nur kurz genießen. Denn nur wenige Meter entfernt lauern sechs Sniper und haben ihre Visiere auf ihr Opfer gerichtet. Sehen sie die Soldaten?

Here’s a Christmas Day teaser for you.

This picture was taken back in July on Salisbury plain and will test your powers of observation.

Can you spot 6 of our camouflaged soldiers in the Wood?

All will be revealed on Boxing Day

Happy Christmas and happy hunting!

⛄️⛄️ pic.twitter.com/GS6XYG5X17