Hier ist es so kalt, dass ein Ei an der Luft gefriert

«Kann es beliebter werden als das Instagram-Ei?», fragt der Youtuber vom Kanal Minnesota Cold. Er zeigt uns, wie schnell ein Ei bei minus 33 Grad im Norden der USA in der Luft gefriert.

Und auch jede Menge andere Dinge gefrieren bei so einer extremen Kälte sehr schnell. In den Tweets unten siehst du, wie aus Wasser in der Luft Eis wird und wie Seifenblasen und Nudeln gefrieren.

Throwing a thermos of boiling water into the Manitoba cold turned out about as good as I had hoped for! #manitoba @weathernetwork pic.twitter.com/VJdtdpL4Ev— Kyle Brittain (@KyleTWN) 31. Januar 2019

How cold is it in the Midwest? Jungebles are freezing.Remember to take your pets inside.#PolarVortex2019 pic.twitter.com/ZfkbZdy2Si— Daniel Schneider (@BiologistDan) 30. Januar 2019

How cold is it in Chicago at the moment....? pic.twitter.com/U3wJnHZwFY— Charles Croucher (@ccroucher9) 31. Januar 2019

(L'essentiel/sto)