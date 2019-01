Seltsame Kreatur auf Video festgehalten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor wenigen Tagen hat siese seltsame Kreatur in der indischen Stadt Bardhaman das Licht der Welt erblickt. Wie die britische Daily Mail berichtet, handelt es sich bei dem Tier um ein Kalb, das mit nur einem riesigen Auge und einer stark verkürzten Schnauze geboren wurde.

Laut dem Besitzer leidet das Tier an der seltenen Erkrankung Zyklopie. Bereits im Mutterleib verschmolzen die beiden Augenhöhlen aufgrund der Fehlbildung des Kalbes zu einer. Seit seiner Geburt pilgern täglich viele Menschen in die Stadt, um einen Blick auf das Tier werfen zu können. «Sie betrachten es jetzt als ein Wunder Gottes und haben begonnen, es anzubeten», so der Besitzer.

Ein langes Leben erwartet das Kalb wohl nicht. Denn meistens sterben die Tiere, die mit der Fehlbildung geboren wurden, nach wenigen Tagen.

(sw/L'essentiel)