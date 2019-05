Kann man das essen? Die Antwort: Ja.

Man kann es essen, okay. Aber ob man es wirklich möchte, ist wieder eine ganz andere Frage: Geoducks (auf deutsch: Elefantenrüsselmuschel) gelten in China als Delikatesse und werden meist gekocht serviert. Diese Youtuberin möchte die riesigen Salzwassermuscheln für ein ASMR-(Schmatz-)Video gebrauchen, am besten so frisch wie es geht. Kleiner Warnhinweis: Das Video könnte nicht für jeden etwas sein.

Deswegen präsentiert sie erst die – noch – lebenden Exemplare und übergießt diese anschließend mit kochendem Wasser. Der Zuschauer kann den beiden Muscheln beim Todeskampf zuschauen und dann miterleben, wie diese gehäutet und mit etwas Chilisoßen-Dip verzehrt werden. Angeblich soll die Muschel süßlich und sogar knusprig schmecken, Appetit mag beim dem Anblick aber so gar nicht aufkommen.

Klar, dass es da Kommentare hagelt. Die meisten zeigen sich fasziniert, wie befriedigend es ist, dabei zuzusehen, wie der Muschel die Haut abgezogen wird, einige zeigen sich besorgt, ob sie Schmerzen gefühlt haben, als sie mit kochendem Wasser übergossen wurden. Die meisten sind aber vom puren Äußeren verwundert. Zur Erklärung: Die Muschel wird auch Penismuschel genannt.

(L'essentiel)