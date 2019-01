Dieser Fluglotse ist ein echter Hingucker!

Dieses Video macht gute Laune. Ein Fluglotse der Liniengesellschaft American Airlines legte auf der Landebahn des Flughafens Toronto Pearson International Airport eine spontane Tanzeinlage hin. Der Grund: Er sah ein weinendes Kind an einem der Fenster einer Maschine und wollte es aufmuntern.

Die süße Aktion wurde von einer Passagierin festgehalten und auf ihrem Instagram-Account geteilt. Die Internetgemeinde stürzte sich auf das Video und der Lotse Jahmaul Allen ging viral.

In einem Interview gab Allen zu, dass er eigentlich immer dann tanze, wenn er sich gerade danach fühle oder jemanden in einem der Flugzeuge eine Freude machen wolle. So auch an dem Tag kurz vor Weihnachten: «Ich dachte einfach, dass ich dem Kind den Tag verschönern will. Ich habe sie zum Lächeln gebracht und das hat mich motiviert einfach weiter zu tanzen», sagt er gegenüber ABC News.

Der Tanz des 28-Jährigen hat übrigens keine negativen Auswirkungen auf seinen Job als Lotse.

(L'essentiel)