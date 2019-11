Mann wirft Baby an Helfern vorbei ins Wasser

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dramatische Szenen in der indischen Region Madhya Pradesh: Auf einer engen Straße ohne Leitplanken stößt ein ein Auto mit einer Rikscha zusammen und stürzt in einen Fluss. Die Insassen des Pkw versuchen sich mehrere Meter vom Ufer entfernt in Sicherheit zu bringen. Zunächst schafft es ein Mann aus dem Fenster zu steigen. Er hält ein Baby auf dem Arm und wirkt unsicher, wie er es retten kann.

In einer Kurzschlusshandlung wirft er das Baby in Richtung der Brücke, wo sich mittlerweile einige Ersthelfer versammelt haben. Das Baby fangen können sie allerdings nicht.

Rikscha-Fahrer flüchtet

Der Wurf ist zu kurz. Das fünf Monate alte Kind fliegt gegen die Mauer der Brücke und anschließend ins Wasser. Einer der Männer am Ufer reagiert rasch, springt ins Wasser und greift nach dem Baby. Mit einem Seil gelingt es schließlich, das Kind wieder auf die Brücke zu ziehen.

Die Erwachsenen konnten nach Angaben der Zeitung India Today ebenfalls gerettet werden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht und befinden sich mittlerweile wieder in einem stabilen Zustand. Der Fahrer der Rikscha hat indes Fahrerflucht begangen.

(L'essentiel/anhm)