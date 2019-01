Kind (2) fällt aus Auto – Mutter fährt einfach weiter

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der US-Stadt Mankato in Minnesota hat eine Dashcam spektakuläre Aufnahmen gemacht. Sie zeigen, wie sich in einer Kurve plötzlich die Hintertür eines Autos öffnet und ein Kind samt Kindersitz bei voller Fahrt herausfällt. «Wenn das Unglück nicht direkt vor meinem Wagen passiert wäre, hätte ich es nicht geglaubt», sagt Chad Mock, von dem die Aufnahmen stammen, gegegnüber NBC News.

Dass das zwei Jahre alte Kind hilflos mitten auf der Straße gelegen hatte, fiel der Mutter zunächst nicht auf. Sie setzte ihre Fahrt in aller Ruhe fort. Mock reagierte jedoch ohne zu zögern und half dem Kleinkind. Wie der Ersthelfer auf Facebook schreibt, sei die Mutter jedoch rasch zurückgekommen. Das Kind hatte Glück: Es blieb unverletzt, wie die herbeigeeilten Sanitäter feststellten.

Warum sich die Tür öffnete, blieb zunächt unklar. Die Polizei teilte später mit, dass der Kindersitz nicht richtig auf der Rückbank befestigt worden war. Die Behörden forderten deshalb, die Mutter wegen Kindeswohlgefährdung anzuklagen.

(sw/L'essentiel)