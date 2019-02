BMW M3 überschlagen – Horror-​​Crash geht viral

Im Internet kursiert derzeit das Video eines unglaublichen Verkehrsunfalles. Darauf ist zu sehen, wie sich ein Motorrad und zwei Pkw auf einer Autobahn ein illegales Rennen liefern. Dabei liegt ein Motorrad vorne, dahinter drücken die Fahrer eines BMW M4 und eines BMW M3 aufs Gas.

Immer wieder überholen sie mit Höchstgeschwindkeit andere Verkehrsteilnehmer, bis der Mann im M3 bei einem Spurwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und gegen die Leitplanke rast. Er überschlägt sich mehrmals und bleibt erst dutzende Meter weiter auf der gegenüberliegenden Fahrbahn stehen. Die Zuschauer die von einer Brücke das Rennen filmen, können nicht glauben, was gerade passiert ist. Dann endet das Video.

Örtliche Medien berichteten vom Horror-Crash

Wie news24.com am Montag des 21. Januars berichtete, fand das Rennen am Sonntagabend in Kapstadt (Afrika) statt. Der 26-jährige Fahrer des verunfallten BMW soll dabei schwer verletzt worden sein. Er wurde mit Verletzungen im Kopf und Beinbereich in den frühen Morgenstunden in ein Krankenhaus eingeliefert. Ärzte mussten ihm anschließend die Beine amputieren.

Sein Beifahrer, ein 24-jähriger Mann, soll mit leichten Verletzungen überlebt haben, berichten örtliche Medien. Zudem ist in den Medienberichten zu lesen, dass der M3 mit weit über 300 Stundenkilometer unterwegs gewesen sein soll.

(L'essentiel/zdz)