Rassismusvorwurf gegen Gucci geht viral

2014 wurde «Blackfacing» zum Anglizismus des Jahres gekürt: Das Wort bezeichnet die Schmink- und Verkleidungs-Aktion, die Weiße ausüben, um in Filmen, Serien, im Theater, an der WM oder an Fastnacht wie Menschen mit dunkler Hautfarbe auszusehen.

Nun ist es zwar schon fünf Jahre her, dass die Wahl auf diesen Ausdruck gefallen ist – auf Twitter ist die Debatte um Blackfacing aber aktueller denn je: Denn Gucci, das Lieblingslabel der Fashionszene, wird gerade des Blackfacings beschuldigt. Schuld daran ist ein Pulli aus der Fall/Winter-Kollektion 2018.

Besagter Pulli ist schwarz, hat einen Rollkragen, der die Hälfte des Gesichts bedeckt, wenn man ihn nach oben zieht und einen übergroßen, ausgeschnittenen roten Mund. Sein Design sei, so die Produkt-Beschreibung auf diversen Websites, angelehnt an gestrickte Retro-Sturmhauben namens Balaclava. Das Problem: Unzählige Twitter-User, wie etwa @stegotaurus, erkennen in dem Design noch etwas anderes:

Auf Twitter machten viele User ihrem Ärger über Gucci Luft.

«Diese überdramatischen roten Lippen und das sprichwörtlich schwarze Gesicht. Das ist ekelerregend!», schreibt Userin @stegotauraus. Auch @karyndeshields tweetet, dass sie eigentlich großer Gucci-Fan sei, nach dieser Aktion aber nichts mehr vom Label wissen wolle. Ein anderer User meint: «Wenn ihr denkt, dass das ein ‹Versehen› war, dann täuscht ihr euch. Labels machen so einen rassistischen Mist doch ständig. Dann entschuldigen sie sich und wir tragen ihr Zeug weiter.»

Balaclava knit top by Gucci. Happy Black History Month y’all. pic.twitter.com/HA7sz7xtOQ — Rashida Reneé (@fuckrashida) 6. Februar 2019

Nicht der erste Blackfacing-Skandal

Nachdem der Shitstorm die Gemüter der Twitter-User erhitzte, reagierte das Team von Gucci schnell. Erst wurden die Strickpullover von sämtlichen Websites genommen, dann noch schnell eine Entschuldigung an die entrüstete Community nachgeschickt: Man möchte sich in aller Form für die vermeintlichen Beleidigungen entschuldigen. Die Wahrung von Diversity stehe an oberster Stelle in allen Entscheidungen, die Gucci treffe. Dieser Vorfall habe einen großen Lern-Effekt für das gesamte Team.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs — gucci (@gucci) 7. Februar 2019

Gucci reiht sich mit dem Blackfacing-Shitstorm in die Reihe von Rassismus-Vorwürfen ein, denen sich zuletzt auch andere Labels stellen mussten: Dolce&Gabbana hat etwa mit seinem Werbefilm, in dem ein chinesisches Model unter Gekicher eine Riesenportion Spaghetti Napoli und eine Pizza mit Stäbchen verdrücken muss, für einen Affront gesorgt. Auch bei Prada gabs zuletzt Blackfacing-Vorwürfe: Ihre Schlüsselanhänger mit dunkler Haut und dicken, roten Lippen erinnerten an die stereotypen Karikaturen schwarzer Menschen aus dem 19. Jahrhundert.

How does this keep happening with supposedly 'luxury' brands? No-one at Gucci clocked the similarity between the racist imagery of their $890 blackface jumper and Prada's keychain - the latter of which was pulled from stores less than two months ago? Or do they just not care? pic.twitter.com/pNxTbuJeXV — Charlie Brinkhurst-Cuff (@CharlieBCuff) 7. Februar 2019

