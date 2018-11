Ist das der dickste Hals der Welt?

Der 31-jährige Charles Dion McDowell aus Nordflorida steckte bis zum Hals in kriminellen Drogenaffären. Vorgeworfen wird ihm der Besitz von Meth und Kokain mit der Absicht, es weiterzuverkaufen. Nachdem die Polizei auf den Mann aufmerksam wurde, dauerte es nicht lange, bis es ihm an den Kragen ging. Laut Angaben der hiesigen Polizei, hat der Verdächtige versucht, bei der Festnahme zu fliehen. Nach seiner Festnahme veröffentlichte die Polizei am 13.November das Polizeifoto von McDowell auf Facebook, das gerade hohe Wellen schlägt.

Reaktion zielt auf Nacken ab

Charles McDowell glänzt nicht mit seinem Aussehen, sondern wegen seines überdimensionalen Halses. Mittlerweile erfreut sich der Facebook-Post an beinahe 300.000 Kommentaren und 61.000 Likes, die hauptsächlich auf den bulligen Nacken abzielen.

«Kommt schon, er hat im Moment viel Gewicht auf seinen Schultern zu tragen» oder «Lasst diesen Mann in Ruhe! Ich wette, er würde Kopf und Kragen für dich riskieren, wenn du seine Hilfe brauchst. #Dontjudge», schreiben zwei User unter das Posting. Der zuständige Polizist wurde nach der Festnahme den Worten zitiert: «Das ist bei weitem der größte Hals meiner Karriere.»

Video von Hals veröffentlicht

Viele zweifelten die Echtheit des bulligen Fotos an – Deshalb wurde kürzlich ein Video von McDowells Facebook-Fans an die Öffentlichkeit getragen. Man weiß jedoch nicht, ob es sich um eine aktuelle oder alte Aufnahme handelt.

Mittlerweile ist McDowell auf Kaution von etwa 57.000 Franken draußen und residiert im Goldstar Hotel in Florida. Weitere Informationen zu weiteren Verhandlung gibt es derzeit noch nicht.

man with the viral wide neck... is officially out of jail. pic.twitter.com/qG7VBQMuw1 — say cheese (@Saycheese_Media) 17. November 2018

(L'essentiel/Tillate)