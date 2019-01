Liebesbrief auf Kotztüte – Netz sucht nach Andrea

In der Liebe ist ja bekanntlich alles erlaubt. Dann ist es ja wohl auch okay, einen Liebesbrief auf eine Kotztüte zu schreiben oder? Das hat die 21-jährige Andrea aus Washington D.C., USA, getan. Und das Ganze hatte einen triftigen Grund: Denn Andrea ist verliebt – und zwar in ihren besten Freund.

In ihrem Brief, der übrigens an niemand bestimmten adressiert ist, schreibt sie, wie sie in einer spontanen Aktion ihrem besten Freund hinterherfliegt, um ihm endlich ihre Liebe zu gestehen. Und das bevor sie für ein Semester ins Ausland geht. Die gesamte Geschichte hat Andrea während des Fluges auf zwei Kotztüten niedergeschrieben. Beim Säubern des Flugzeuges wurde der Brief dann entdeckt und auf den Social-News-Aggregator reddit gepostet.

Das Ganze geschah allerdings schon im Februar. Andrea müsste also mittlerweile wieder zurück in den USA sein. Jetzt sucht das ganze Netz nach ihr und der Antwort, wie die Geschichte weiterging.

(chb/L'essentiel)