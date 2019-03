Und warum werfen jetzt alle Käse auf ihre Babys?

This is my favourite cheese challenge video & now I suddenly want a baby pic.twitter.com/TnLYVdukLx — Tyra (@NihilistBlues__) 3 mars 2019

Richtig gesehen? Japp, jetzt werfen alle Käse auf ihre Babys. Erst waren es Haustiere, jetzt sind es Babys. «Cheese Challenge» nennt sich der neue Viral-Hit, der sich seit Anfang März via Twitter verbreitet.

Throwing cheese at your kids causes no long term mental health issues...as yet! #cheesechallenge pic.twitter.com/v9yG5WdOVa — Jo Hall (@johall78) 2 mars 2019

Und wie so oft gibt es auch für diese Internetchallenge keine größere Bewandtnis, als das einer auf die Idee kam – und hunderttausende es jetzt auch tun müssen.

Dabei ist es auch egal, ob es sich um das eigene Baby, den kleinen Cousin, den Bruder oder sogar etwas größere Kinder handelt: Scheibe aufreißen und loswerfen.

So the cheese challenge was definitely a fail for Maxon. He is 100% all his dad #cheesechallenge pic.twitter.com/8L7TMWT5BZ — Kat Chapa (@KatChapa) 3 mars 2019

Manche der Kleinen scheinen von dem kalorienhaltigen Geschoss im Gesichtchen nicht sonderlich beeindruckt zu sein, andere fangen an zu weinen, und ganz Hartgesottene futtern die vom Himmel gefallene Nascherei einfach auf.

Natürlich gibt es hier auch nicht nur Lob und Zustimmung. Manche reden von Kinds-Misshandlung oder sprechen sich dafür aus, sofort mit der Lebensmittelverschwendung aufzuhören. Wieder andere händigen ihrem Kind das Stück Käse einfach aus. Weniger lustig, dafür umso netter, befinden einige Twitter-User.

(L'essentiel)