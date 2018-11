Warum wirft jeder mit Käse nach Hunden?

Es vergeht inzwischen kaum eine Woche, in der nicht eine merkwürdige Challenge im Netz kursiert. Darunter befinden sich ziemlich dämliche – wir erinnern uns: Jugendliche zogen sich Kondome durch die Nase oder verdrückten genüßlich Waschmittelkapseln.

«Vergiss Beer Pong, wir spielen Dog Cheese»

Obwohl wir die meisten dieser Internettrends nicht befürworten, finden wir manche von ihnen ganz cool. Wie beispielsweise die «Dog Cheese»-Challenge. Bei diesem Hype geht es darum, Scheibenkäse auf Hunde zu werfen. Was Sinn und Zweck dahinter ist? Einzig und allein Unterhaltung.

Begonnen hat diese Challenge mit folgendem Tweet:

Fuck beer pong, we playin dog cheese pic.twitter.com/y2KcJyCrW1 — Matt (@BlargMyShnoople) 11. November 2018

Der Schöpfer dieses Trends, Matthew Elias, schreibt dazu: «Vergiss Beer Pong, wir spielen Dog Cheese» und heimst damit über 120.000 Likes und 26.000 Retweets auf Twitter ein. Gegenüber «Buzzfeed News» erklärt der Kanadier: «Schon als Kind bewarf ich ständig Dinge mit Käse. Ich fand das ziemlich witzig.» Er habe nun neue Objekte benötigt und kam auf die Idee, seinen Hund mit dem Milcherzeugnis zu bewerfen. Er wollte «schauen, ob er ihn fängt».

my mom discovered something called the “dog cheese challenge” on facebook. needless to say she is pretty entertained pic.twitter.com/CoySkUXvaD — Erin Fennelly (@FennellyErin) 15 novembre 2018

I'm bad at this game but it's ok cos she is too pic.twitter.com/DF1DIOblTE — Connor (@An0nym0useArt) 15. November 2018

I see your dog cheese and raise you cat tortilla pic.twitter.com/rVAgvPWDTV — Jen G (@pinkjennypenny_) 12. November 2018

This is Phase 2 pic.twitter.com/TmcFutLdAq — T r i s t a n (Lost) (@loli_ryona) 11. November 2018

Phase 3 a roll pic.twitter.com/j8nvG6nlvA — sol ☀️ (@4g63AustinSol) 12. November 2018

I felt mean but then I remembered she likes to fling herself off the bed so she’s definitely unbothered pic.twitter.com/VodTcLDFlA — izzy (@danisnobunk) 12. November 2018

Tierquälerei? Wohl kaum.

Was auf seinen Tweet folgt sind unzählige Nachahmungen, wie Hundehalter Scheibenkäse auf des Menschen besten Freunde werfen. Einige Vierbeiner essen freudig die Scheibe, manche blicken verwundert in die Kamera. Sogar Katzen- und Echsenhalter machen es Matthew gleich – unter anderem mit Tortillas als Käsescheibenersatz. Es gibt wenige Stimmen, die den Besitzern Tierquälerei unterstellen. Die Freude der Vierbeiner über den Snack ist einfach zu offensichtlich.

(L'essentiel/Tillate)