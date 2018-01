Wann kümmern sich Kimye um ihr Baby?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Frischgebackene Eltern zu sein, bedeutet normalerweise: wenig Schlaf, ständiges Geschrei, Windeln wechseln und kaum Zeit für sich – das Eigenenergielevel sinkt auf Tiefstwerte. Doch zumindest Letzteres scheint für Kim Kardashian (37) und Kanye West (40) nicht der Fall zu sein.

Die beiden sind erst vor zehn Tagen zum dritten Mal Eltern einer Tochter namens Chicago geworden, trotzdem sind sie ständig unterwegs und arbeiten nicht weniger als zuvor. Kim stand beispielsweise für ein Strand-Shooting vor der Kamera, war beim Sport, ging mit Kanye schick aus und teilte nebenbei auch noch mehrere freizügige Bilder von sich auf Instagram. Wir fragen uns: Wann verbringen die Eltern eigentlich Zeit mit ihrem Baby? Nun, hoffentlich ist es genug für alle Beteiligten.

Was Kim und Kanye in den vergangenen Tagen alles gemacht haben, sehen Sie in der Bildstrecke oben.



(L'essentiel/cts)