Meghan und Harry hätten Interview verschoben

Während der 99-jährige Prinz Philip wegen einer Infektion im Krankenhaus lag und am Herzen operiert werden musste, warfen Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) dem britischen Palast in einem pikanten Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67) Rassismus vor. Das Timing wurde von einigen als taktlos abgetan, manche Royal-Fans forderten gar die Verschiebung des gefürchteten Spektakels. Nun nimmt TV-Moderatorin Gayle King (66) die Sussexes in Schutz.

Die Freundin von Oprah und Meghan, die für das Interview ihre Veranda zur Verfügung gestellt hatte, hat nun am Mittwoch in ihrer Radioshow «Gayle King in the House» verraten, dass die Ausstrahlung im Falle des Worst-Case-Szenarios verschoben worden wäre: «Einfach, dass ihr Bescheid wisst: Sie haben das Interview aufgezeichnet, bevor Prinz Philip ins Krankenhaus eingeliefert worden ist», stellt Gayle zunächst klar und führt dann aus: «Wenn ihm, Gott bewahre, etwas zugestoßen wäre, hätten sie das Interview nicht zu diesem Zeitpunkt ausstrahlen lassen.»

Am Dienstagmorgen durfte der Gatte von Queen Elizabeth II. die Klinik nach seinem einmonatigen Aufenthalt und einer erfolgreichen Herz-OP wieder verlassen. Ein Palast-Sprecher ließ verlauten, dass Prinz Philip wieder nach Schloss Windsor zurückgekehrt sei und dem Krankenhaus-Personal für die Betreuung danke.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)