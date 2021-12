Prinzessin Amalia soll Millionärssohn daten

Kronprinzessin Amalia der Niederlande soll verliebt sein – zwar nicht in einen Prinzen, dafür in einen Millionärssohn aus Deutschland. Dies berichten zurzeit mehrere Medien. Der Westfale soll auf den Namen Isebrand K. hören, 19 Jahre alt sein und seit Sommer diesen Jahres in Amalias Heimat studieren. Kennengelernt haben sich die beiden angeblich bereits vor einem halben Jahr auf einer Party in den Niederlanden.

Im November wurde die Tochter von König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) sogar während eines gemeinsamen New-York-Trips mit dem Studenten gesichtet. Reisende aus den Niederlanden wollen die Royal und ihr damals noch unbekanntes Date an Thanksgiving beim Sonnenuntergangs-Spaziergang über die Brooklyn Bridge gesichtet haben, wie das niederländische Blatt «Story» berichtete. Laut Magazin erkannten die Touris die Thronfolgerin, als sie ihre Maske abnahm, um Isebrand zu küssen.

Amalia mag keine «ungehobelten» Jungs

Die Turtel-Ferien in New York dürften ein Geheimtip ihrer Eltern gewesen sein. Auch Willem-Alexander und Máxima haben sich zu Beginn ihrer Beziehung heimlich im Big Apple getroffen, um sich in der Anonymität der Großstadt in Ruhe kennenzulernen.

Anlässlich des 18. Geburtstags der Kronprinzessin am 7. Dezember hat das niederländische Königshaus gerade erst die Biografie «Amalia» herausgebracht, geschrieben von der Moderatorin Claudia de Breij (46). Die Royal-Bio gehört zur Tradition: Auch als Prinzessin Beatrix’ (83), ehemalige Königin, und deren Sohn Willem-Alexander ihre Volljährigkeit erreicht hatten, veröffentlichte das Königshaus jeweils ein Buch.

In «Amalia» hat die Royal bereits verraten, dass deutsche Jungs eher die Charaktereigenschaften mitbringen, die sie sich wünsche. So soll ihr Traumtyp «nicht ungehobelt» sein und «gute Manieren» besitzen.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)