Terence Hill verkloppt mit 79 nochmal Kinoschurken

Es ist ein hochemotionaler Trailer, den wir da zu sehen bekommen. Und das liegt nicht nur daran, dass Terrence Hill mit fast acht Jahrzehnten auf dem Buckel immer noch Bösewichte mit einer Pfanne vermöbeln kann, sondern an der kurzen Botschaft, die am Ende eingeblendet wird.

«In Gedenken an meinen Freund Bud» ist dort zu lesen. Bud Spencer, Hills jahrelanger Haudrauf-Partner in diversen italienischen Buddy-Komödien verstarb am 27. Juni 2016. Alleine kehrt sein ehemaliger Kompagnon nach 20 Jahren (in denen er nur für Fernsehproduktionen drehte) auf die große Leinwand zurück.

Aus Nobody wird Somebody

«Il mio nome è Thomas» (Mein Name ist Thomas) heißt der Film im Original. In der deutschen Fassung wird daraus «Mein Name ist Somebody» – in Anlehnung an Hills Hit «Mein Name ist Nobody» nach der Idee von Sergio Leone.

Der mittlerweile 79-Jährige spielt den Aussteiger Thomas, der auf der Suche nach Einsamkeit mit einem Chopper durch die Wüste reist. Als er die junge Lucia (Veronica Bitto) aus den Fängen zweier Schurken rettet, ist es mit der Ruhe aber vorbei.

(dix/lfd/L’essentiel)