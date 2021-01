Phil Spector stirbt im Gefängnis an Coronavirus

Phil Spector ist tot. Dies berichtet das Promiportal TMZ unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Musikproduzenten. Spector starb mit 81 Jahren im Krankenhaus, in das er wegen einer Coronavirus-Erkrankung aus dem Gefängnis verlegt worden war. Zunächst hatte er sich wieder so weit erholt, dass er zurück in seine Zelle konnte. Danach habe sich sein Zustand aber so verschlechtert, dass er ins Krankenhaus zurückgeschickt wurde, wo er schließlich starb.

Spector wurde 2009 wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 19 Jahren verurteilt. Er hatte die Schauspielerin Lana Clarkson durch einen Pistolenschuss in den Mund getötet. Bekannt wurde er als Produzent für Bands wie die Ronettes, die Beatles, die Ramones und George Harrison und John Lennon.

(L'essentiel/ore)