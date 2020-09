Er gab Sienna Miller einen Teil seiner Gage

Genau einen Monat ist es her, seit «Black Panther»-Star Chadwick Boseman mit nur 43 Jahren an Darmkrebs starb. Mit seiner Hauptrolle als Königssohn T’Challa im Superheldenfilm «Black Panther» wurde er weltberühmt – und zu einer Identifikationsfigur des schwarzen Amerika. Nun spricht seine Co-Darstellerin in «21 Bridges», Sienna Miller (38), in einem neuen Interview mit Empire erstmals über die Zusammenarbeit.

«Ich wusste nicht, ob ich diese Story öffentlich teilen soll – und habe es bisher auch nicht getan. Aber ich werde sie jetzt erzählen, weil ich glaube, dass sie viel darüber aussagt, wer er war», sagt Miller im Interview und erzählt eine erstaunliche Geschichte, die von der nach wie vor herrschenden Lohnungleichheit in Hollywood und einem Mann, der etwas dagegen unternimmt, handelt.

Chadwick Boseman gleicht aus

«Es war ein Film mit einem ziemlich großen Budget, und ich habe eine Gage gefordert, die das Studio nicht zahlen wollte», erzählt Miller. Der Film sei zu einer Zeit entstanden, zu der sie eigentlich gar nicht drehen wollte, aber sie wäre bereit gewesen, sich umstimmen zu lassen, wenn man sie denn entsprechend entlohnt hätte.

Boseman, der Miller unbedingt dabeihaben wollte, habe darauf einen Teil seiner eigenen Gage an sie abgetreten, damit seine Schauspielkollegin besser bezahlt werden konnte. Der verstorbene Boseman habe damals gesagt, dass dies der Betrag sei, den sie auch verdient habe. «Es war das Erstaunlichste, was ich jemals erlebt habe», sagt Miller im Interview mit Empire.

