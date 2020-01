Weinstein wegen weiterer Vergehen angeklagt

Harvey Weinstein steht bereits in New York vor Gericht, weil er sich an zwei Frauen vergangen haben soll. Am gleichen Tag erhebt auch die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Anklage gegen den einstigen Filmproduzenten - unter anderem wegen Vergewaltigung. Zwei weitere Frauen beschuldigen ihn nun.

Die Vorwürfe gegen Weinstein sorgten vor mehr als zwei Jahren für den Start der #metoo-Bewegung. In dem Verfahren in New York steht zunächst die Auswahl der Geschworenen an. Weinstein erschien persönlich mit einer Gehhilfe. Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich zahlreiche Demonstranten, darunter auch die Schauspielerin Rose McGowan, die zu den ersten prominenten Anklägerinnen Weinsteins gehörte.

Es geht um die Vorwürfe von zwei Frauen - eine von ihnen soll Weinstein 2006 zum Oral-Sex gezwungen haben, die andere soll er 2013 vergewaltigt haben.

Anklage wegen weiterer Vergehen in Kalifornien

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles teilte am Montag mit, dass auch in Kalifornien in zwei Fällen Anklage wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung erhoben wurde.

Die Vorwürfe stammen von zwei nicht namentlich genannten Frauen. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurden sie im Jahr 2013 in Hotels in Beverly Hills Opfer von Weinsteins Übergriffen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 67-Jährigen bis zu 28 Jahre Haft.

(L'essentiel)