Jay-​​Z steigt jetzt auch ins Cannabis-​​Business ein

Dass Rapper Genussmenschen sind, ist bekannt. Sei es ihre Liebe für Champagner, teure Uhren oder auch «Hip-Hop-Zigaretten». In letzterem Bereich betätigt sich nun auch Jay-Z (50).

Nach seinem eigenen Streamingdienst, Champagner und Unterhaltungslabel kommt nun eine Cannabis-Linie dazu: Am Wochenende hat der Hip-Hop-Mogul eine Partnerschaft mit dem kalifornischen Marihuana-Hersteller Caliva angekündigt.

Der Rap-Superstar, der bürgerlich Shawn Carter heißt, stieß vergangenes Jahr als Chief Brand Strategist zu Caliva. Seitdem arbeitet er an der Entwicklung seiner eigenen Marihuana-Linie unter dem Namen Monogram. Laut Medienmitteilung will er «neu definieren, was Cannabis heute für die Konsumenten bedeutet» – und zwar durch «sorgfältige Sortenauswahl, akribische Anbaupraktiken und kompromisslose Qualität».

Musik direkt von der Plantage

Eine Tidal-Playlist mit dem Titel «Monogram: Sounds from the Grow Room» wurde diese Woche auch auf Jay-Zs Streaming-Plattform veröffentlicht. Sie enthält unter anderem Songs von Bob Marley, The Beatles und Rihanna – alle bekannt als große Freunde des grünen Krauts.

Auf der Website und in den sozialen Medien gibts einen ersten Blick aufs Produkt. Es ist noch nicht bekannt, ob Monogram in US-Apotheken erhältlich sein wird und in welchen Regionen man den Jay-Z-Hanf kaufen kann.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)