Ashley ist die erste Person, die Cara an sich heranlässt

Die Liste ihrer Verflossenen gleicht der einer exklusiven Promi-Party. In den vergangenen Jahren turtelte Cara Delevingne mit Paris Jackson (21), St. Vincent (36), Michelle Rodriguez (41) und sogar Harry Styles (25). Wirklich intensiv waren diese Beziehungen aber nie – bis Ashley Benson (29) in ihr Leben trat.

Mit dem «Pretty Little Liars»-Star ist das 27-jährige Topmodel seit Frühling 2018 zusammen – und zwar sehr glücklich, wie sie nun in einem Interview mit der Plattform Net-a-porter.com erzählt. «Ich habe noch nie jemanden wirklich an mich herangelassen, aus Angst, dass die Person wieder geht», gesteht Delevingne.

Ihre Basis: Vertrauen

In der Vergangenheit habe sie niemandem ihr Vertrauen schenken können und daher alle von sich weggestoßen. Mit Ashley habe sie einen Menschen gefunden, dem sie sich tatsächlich öffnen könne.

«Sie ist die erste Person, die gesagt hat: ‹Du kannst mich nicht wegstoßen. Ich werde gut zu dir sein, ich liebe dich›», so Cara.

Sie führten eine Fernbeziehung

Auch die wiederkehrende geografische Distanz aufgrund ihrer Berufe meistern die beiden bislang gut. Für die Dreharbeiten zu «Carnival Row» lebte Cara nämlich sieben Monate in Prag. Ashley blieb hingegen in Los Angeles.

«Fernbeziehungen sind immer schwierig», so Delevingne zum britischen Portal. «Wir arbeiten aber daran, dass es funktioniert. Wir müssen das. Und es macht mich definitiv zu einem besseren und glücklicheren Menschen.»

(L'essentiel/kao)