Kim Kardashian pflegte corona-​​kranken Kanye

US-Rapper Kanye West steckte sich schon in den frühen Tagen der Pandemie mit dem gefährlichen Virus an. Das enthüllte Kim Kardashian in einem Gespräch mit dem Grazia-Magazin.

«Kanye hatte es gleich am Anfang, als niemand wirklich wusste, was vor sich ging. Es war so furchteinflößend und unbekannt. Ich hatte meine vier Babys und es war niemand im Haus, der mir hätte helfen können», enthüllt die Reality-Darstellerin. Damals war über die Infektion nur wenig bekannt. Ganz alleine habe sie ihren Ehemann gepflegt und ihm dabei geholfen, wieder auf die Beine zu kommen.

«Es war wirklich beängstigend»

«Ich musste seine Laken wechseln und ihm dabei helfen, das Bett zu verlassen, als er sich nicht gut fühlte. Es war eine Herausforderung, weil es so unerforscht war. Es war wirklich beängstigend, seine Laken mit Handschuhen und einem Gesichtsschirm zu wechseln», offenbart die 39-Jährige.

Im Gespräch offenbarte Kim, dass sie kein Problem damit hatte, sich an die Quarantäne-Regeln zu halten. «Ich bin die Art von Person, die den Prozess und das, was in der Welt passiert, respektiert», erklärt sie. «Vielleicht hat unser Planet eine Pause gebraucht. Vielleicht haben wir alle eine Pause gebraucht. Vielleicht war das der Reset. Ich versuche, es auf diese Weise zu betrachten.»

