Prinzessin Beatrices verrät Namen ihres Babys

Endlich! Prinzessin Beatrice (33) und Edoardo Mapelli Mozzi (38) setzen dem Warten auf den Babynamen ein Ende. Fast drei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter verkündet der frisch gebackene Vater selbst auf Instagram den Namen der Neugeborenen.

Zu einem Bild, auf dem Fußabdrücke der Kleinen zu sehen sind, schrieb Edoardo: «Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Unser gemeinsames Leben hat gerade erst begonnen und ich kann es kaum erwarten, all die erstaunlichen Dinge zu sehen, die uns erwarten.»

Und weiter: «Ich fühle so viel Liebe und Dankbarkeit für meine wundervolle Frau, Baby Sienna und Wolfie. Das sind die Tage, die ich nie vergessen möchte.» Zum Schluss bedankt er sich noch bei der Hebamme und dem «großartigen Team im Chelsea und Westminster HoKrankenhaus», in dem Beatrice ihre Tochter zur Welt brachte.

«Uns geht es allen gut»

Anschließend veröffentlichte auch der Buckingham-Palast das entzückende Foto und kommentierte: «Das Paar hat gesagt: ‹Uns geht es allen gut und Wolfie ist der beste große Bruder von Sienna›.»

Hommage an die Queen

Mit dem Mittelnamen ihrer Tochter zollen Beatrice und Edoardo Queen Elizabeth (95) Tribut. Die Enkelin der Monarchin folgt mit der Namenswahl somit ihren königlichen Cousins: Prinz Williams (39) Tochter wurde auf Charlotte Elizabeth (6) getauft und Prinz Harrys (37) Tochter heißt Lilibet, nach dem Spitznamen der Königin aus Kindertagen. Die Geschwister Zara Tindall (40) und Peter Phillips (43) gaben ihren Töchtern ebenfalls den zweiten Vornamen Elizabeth.

Königliche Patchwork-Familie

Prinzessin Beatrice hat am 18. September, um 23.42 Uhr in London ihre Tochter zur Welt gebracht. Bei ihrer Geburt wog Sienna 2,7 Kilogramm. «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter am Samstag, 18. September 2021, um 23.42 Uhr im Chelsea and Westminster HoKrankenhaus bekannt zu geben», hieß es kurz nach der Geburt in einem Statement des Buckingham-Palastes.

Mutter und Kind seien wohlauf, und das Paar freue sich darauf, ihre Tochter ihrem großen Bruder Christopher Woolf, dem fünfjährigen Sohn von Mozzi aus seiner früheren Beziehung mit der amerikanischen Architektin Dara Huang (38), vorzustellen.

(L'essentiel/Katrin Ofner)